Вачи РФ сочли тревожным рост заболеваемостью первичным ожирением в стране

На 10,7% возросла в 2022 году в России заболеваемость первичным ожирением, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения РФ .

Как следует из документа, предельно установленный проектом рост заболеваемостью первичным ожирением в стране должен составлять 8,7%. Но реальный рост заболеваемости превысил его и составил 10,7%.

Минздрав считает такое превышение "крайне тревожной тенденцией". В отчете подчеркивается, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности. Ранее сообщалось, что Ученые из Сиднейского университета Австралии выяснили, что сосредоточения внимания только на краткосрочных решениях, включающих диету и программы тренировок, недостаточно, чтобы остановить рост детского ожирения. Авторы исследования отметили, что имеет место игнорирование коренных причин детского ожирения, в том числе социального неблагополучия.