В далеком космосе обнаружены остатки самых первых звезд Вселенной

Согласно отчету Европейской южной обсерватории, опубликованному в The Astrophysical Journal, группа астрономов с помощью Очень Большого Телескопа зафиксировала и исследовала три далеких газовых облака, анализ которых показал признаки остатков первых звезд.

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Ученые сообщают, что возраст обнаруженных облаков может составлять порядка 13,5 миллиарда лет. На основе полученных данных астрономы сделали вывод, что они сформировались в тот период, когда возраст вселенной равнялся всего 10-15% от ее нынешнего возраста.

Первые звезды отличались от тех, которые известны научному миру на данный момент. Они содержали лишь гелий и водород. При этом они были массивнее Солнца десятки и даже сотни раз. При взрыве первые небесные тела насытили пространство более тяжелыми элементами, которые послужили основой для формирования других звезд. После этого аналогичный процесс повторялся непрерывно.

Отмечается, что каждое последующее поколение звезд отличалось от предыдущего более насыщенным химическим составом.