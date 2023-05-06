Ученые поняли неуязвимость некоторых бактерий для антибиотиков

Результаты исследования показали, что определенные мутации в OmpU делают бактерии холеры устойчивыми к различным противомикробным препаратам. Сравнивая устойчивые и чувствительные к антибиотикам варианты, исследователи определили конкретные места OmpU, связанные с возникновением устойчивости к антибиотикам. Они также обнаружили, что генетический материал, кодирующий эти варианты, а также связанные с ними признаки могут передаваться между бактериальными клетками.