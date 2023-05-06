$76.82-1.7984.91-2.09

Ученые поняли неуязвимость некоторых бактерий для антибиотиков

Новое исследование, проведенное доктором Сальвадором Альмагро-Морено, микробиологом из Медицинского колледжа UCF, пролило свет на эволюционное происхождение устойчивости к антибиотикам у некоторых бактерий.

Ученые поняли неуязвимость некоторых бактерий для антибиотиков
© Ferra.ru

В своем изучении Vibrio cholerae, бактерии, вызывающей холеру, Альмагро-Морено изучил генетические варианты белка под названием OmpU, который содержится в мембранах бактерий.

Результаты исследования показали, что определенные мутации в OmpU делают бактерии холеры устойчивыми к различным противомикробным препаратам. Сравнивая устойчивые и чувствительные к антибиотикам варианты, исследователи определили конкретные места OmpU, связанные с возникновением устойчивости к антибиотикам. Они также обнаружили, что генетический материал, кодирующий эти варианты, а также связанные с ними признаки могут передаваться между бактериальными клетками.

Исследования доктора Альмагро-Морено способствуют разработке терапевтических средств для борьбы с устойчивыми инфекциями. Он также изучает факторы окружающей среды, такие как загрязнение и потепление океана, как потенциальные причины появления устойчивых бактерий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий