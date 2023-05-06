Ученые поняли неуязвимость некоторых бактерий для антибиотиков
Новое исследование, проведенное доктором Сальвадором Альмагро-Морено, микробиологом из Медицинского колледжа UCF, пролило свет на эволюционное происхождение устойчивости к антибиотикам у некоторых бактерий.
В своем изучении Vibrio cholerae, бактерии, вызывающей холеру, Альмагро-Морено изучил генетические варианты белка под названием OmpU, который содержится в мембранах бактерий.
Результаты исследования показали, что определенные мутации в OmpU делают бактерии холеры устойчивыми к различным противомикробным препаратам. Сравнивая устойчивые и чувствительные к антибиотикам варианты, исследователи определили конкретные места OmpU, связанные с возникновением устойчивости к антибиотикам. Они также обнаружили, что генетический материал, кодирующий эти варианты, а также связанные с ними признаки могут передаваться между бактериальными клетками.
Исследования доктора Альмагро-Морено способствуют разработке терапевтических средств для борьбы с устойчивыми инфекциями. Он также изучает факторы окружающей среды, такие как загрязнение и потепление океана, как потенциальные причины появления устойчивых бактерий.