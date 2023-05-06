Главу ИИ-стартапа заподозрили в стремлении к бессмертию

38-летний соучредитель и генеральный директор стартапа в области искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман находится в постоянном страхе собственной смерти и потенциального апокалипсиса для человечества. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на коллег и близких бизнесмена.

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С момента выпуска чат-бота ChatGPT от OpenAI в 2022 году Альтман неоднократно допускал риски для человечества из-за стремительного улучшения систем ИИ.

По данным издания, в 2016 году мать Альтмана рассказала, что он склонен к «киберхондрии», имея в виду его одержимость исследованием своих болезней в интернете. Один из друзей-инвесторов сообщил, что в беседах Альтман указывает на «серьезную недооценку рисков внутри общества», вплоть до катастроф для всех жителей Земли.

В 2016 году Альтман признался, что у него есть тайник с оружием, золотом, йодидом калия, антибиотиками, батареями, водой, противогазами. Он также сообщил, что владеет большим участком земли в Биг-Суре в Калифорнии, куда собирается улететь «в случае смертельного синтетического вируса или ядерной войны».

По словам Альтмана, когда разразилась пандемия коронавируса, он провел первые несколько недель в изоляции, полностью минимизировав контакты с кем-либо, а все продукты дезинфицировал, вплоть до овощей. Друг-инвестор считает, что страхи Альтмана усилились после смерти его отца в 2018 году.