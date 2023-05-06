Twitter признал показ личных сообщений случайным пользователям

Twitter исправил ошибку, которая нарушала конфиденциальность функции Circle, аналогичной функции избранных друзей в некоторых соцсетях. И, соответственно, признал ее наличие.

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В апреле произошел инцидент, в результате которого приватные твиты Circle появлялись в лентах случайных пользователей. Даже те, кто не был подписан на пострадавшие аккаунты, могли видеть эти приватные твиты.

Недавно Twitter направил пользователям электронное письмо, в котором признал наличие проблемы и подтвердил, что ошибка была устранена. Служба безопасности, как сообщается в письме, «оперативно выявила и устранила проблему».