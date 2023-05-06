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Роскосмос сообщил о доставке нового спутника на космодром Восточный

Новый спутник для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды "Метеор-М" № 2-3 доставлен на космодром Восточный, сообщили в субботу в Telegram-канале Роскосмоса.

Роскосмос сообщил о доставке нового спутника на космодром Восточный
© РИА Новости

"Спутник будет готовиться к запуску ракетой "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - говорится в сообщении госкорпорации.

Новый спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. На нем установлена аппаратура системы поиска и спасания "Коспас-Сарсат".

По сравнению с "Метеором-М" № 2-2 новый спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фразированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр). Это позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", подразумевающий запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

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