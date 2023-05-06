Инфекционист предупредил о способности кори обнулять иммунитет

«Перенесенные заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть очень сильно „сажает“ иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», — подчеркнул он.