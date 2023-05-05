Археологи обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу древнеегипетского чиновника

Группа голландских и итальянских археологов, работающих вместе с Высшим советом по древностям Египта, обнаружила комплекс подземных гробниц возрастом 3200 лет в Саккаре. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

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Комплекс принадлежал Панехсию, управляющему храмом Амона во времена правления фараона Рамсеса II. Археологи нашли при раскопках отдельно стоящий храм с входом, внутренний двор с колоннадой, а также проход, ведущий в подземные погребальные камеры.

Внутри археологи обнаружили изображения Панехсия и его жены Байи, принимающих участие в религиозных ритуалах. На одном каменном рельефе покойная пара изображена сидящей за столом для жертвоприношений рядом с жрецом Пайем, одетым в шкуру леопарда. Пиай, вероятно, был подчиненным Панехсия, которому было поручено следить за его погребением и культом смерти.