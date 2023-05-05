Опубликован концепт iPhone 16 Pro

Энтузиаст опубликовал в Twitter концептуальные изображения iPhone 16 Pro, показав возможный дизайн еще невышедшего устройства. На это обратил внимание портал WCCF Tech.

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Ключевое изменение в видении дизайнера кроется в исполнении блока камер. Система из четырех камер представлена двумя парами, расположенных вертикально в круглом корпусе, будто на панель поместили два блока с iPhone X.

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На изображении можно понять, какие датчики может также можно рассмотреть перископический модуль, который, по слухам, появится и iPhone 15 Pro. Сканер LiDAR и вспышка расположены по диагонали и вынесены отдельно от камер.

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Несмотря на многочисленные утечки, iPhone 15 Pro, выход которого состоится в 2023 году, не получит сенсорные кнопки регулировки громкости. По всей видимости автор концептов с iPhone 16 Pro считает, что Apple выпустит флагманский смартфон в 2024 году с аналогичными текущим моделям кнопками.

wccftech.com