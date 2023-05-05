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В магазине Play Market нашли приложения со встроенным вирусом

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили в цифровом магазине Google Play ряд приложений, зараженных трояном Fleckpe. Этот зловред подписывает пользователей на платные сервисы без их ведома и снимает деньги с их мобильных счетов, сообщает портал Secure List.

В магазине Play Market нашли приложения со встроенным вирусом
© Freepik

По данным «Лаборатории Касперского», зараженные приложения загрузили на свои устройства около 630 тыс. человек. Приложения работали по назначению и выполняли свои функции, но также загружали с удаленного сервера скрытый код, который превращал их в троянцев. Вирус соединялся с центральным сервером, передавая ему код страны пользователя, и получал в ответ ссылку на страницу с платной подпиской.

При этом подписка активировалась в фоновом режиме, не уведомляя пользователя. Пользователь узнавал о списании денег только по отчету о расходах.

Отмечается, что зараженные приложения уже были удалены из Google Play.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что хакеры научились вести прослушку за пользователями наушников AirPods и Beats.

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