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Microsoft и AMD работают над ИИ-процессорами для поддержки нейросетей — Bloomberg

Как сообщает издание Bloomberg, компания Microsoft совместно с AMD работает над ИИ-процессорами. Чип с поддержкой искусственного интеллекта получил кодовое название Athena — он должен стать альтернативой чипам от NVIDIA, которая доминирует на рынке графических ускорителей для работы с нейросетями.

Microsoft и AMD работают над ИИ-процессорами
© Чемпионат.com

Как отмечают источники, над Athena трудится отдельное подразделение Microsoft численностью в несколько сотен человек. Вложения в структуру оцениваются приблизительно в $2 млрд.

При этом компания Сатьи Наделлы якобы не собирается прекращать сотрудничество с NVIDIA. Наоборот — Microsoft планирует заключить договор на производство ещё большего количества ИИ-чипов, чтобы поддерживать развитие чат-бота Bing и других нейросетей, которые с каждым днём пользуются всё большей популярностью.

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