Microsoft и AMD работают над ИИ-процессорами

Как сообщает издание Bloomberg, компания Microsoft совместно с AMD работает над ИИ-процессорами. Чип с поддержкой искусственного интеллекта получил кодовое название Athena — он должен стать альтернативой чипам от NVIDIA, которая доминирует на рынке графических ускорителей для работы с нейросетями.

© Чемпионат.com

Как отмечают источники, над Athena трудится отдельное подразделение Microsoft численностью в несколько сотен человек. Вложения в структуру оцениваются приблизительно в $2 млрд.