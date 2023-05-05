Новый Google Pixel 7a оказался мощнее более дорогого Pixel 7

В сети появились первые результаты тестирования Google Pixel 7a в бенчмарке Geekbench 6, из которых следует, что новый смартфон мощнее устройства Google более высокого ценового класса Pixel 7. Об этом сообщает издание WccfTech.

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Судя по опубликованным скриншотам, Pixel 7a набирает в Geekbench 6 1380 и 3071 балл в одноядерном и многоядерном режимах тестирования соответственно. Для сравнения: прошлогодний смартфон Pixel 7, который считается субфлагманом, набирает в том же бенчмарке 1336 и 3071 балл в одноядерном и многоядерном режиме соответственно.

wccftech.com

Хоть разница и незначительная, журналисты все равно называют результаты Pixel 7a впечатляющими. В WccfTech считают, что Pixel 7a с производительностью более дорого Pixel 7 будет представлять собой на рынке лучшее предложение в соотношении цены и качества.