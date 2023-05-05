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Новый смартфон Google Pixel 7a оказался мощнее более дорогого Pixel 7

В сети появились первые результаты тестирования Google Pixel 7a в бенчмарке Geekbench 6, из которых следует, что новый смартфон мощнее устройства Google более высокого ценового класса Pixel 7. Об этом сообщает издание WccfTech.

Новый Google Pixel 7a оказался мощнее более дорогого Pixel 7
© Google

Судя по опубликованным скриншотам, Pixel 7a набирает в Geekbench 6 1380 и 3071 балл в одноядерном и многоядерном режимах тестирования соответственно. Для сравнения: прошлогодний смартфон Pixel 7, который считается субфлагманом, набирает в том же бенчмарке 1336 и 3071 балл в одноядерном и многоядерном режиме соответственно.

wccftech.com

Хоть разница и незначительная, журналисты все равно называют результаты Pixel 7a впечатляющими. В WccfTech считают, что Pixel 7a с производительностью более дорого Pixel 7 будет представлять собой на рынке лучшее предложение в соотношении цены и качества.

Презентация Pixel 7a пройдет 10 мая 2023 года в рамках конференции Google I/O. Ожидается, что Google будет просить за новинку $450-500, что на $100-150 меньше стоимости Pixel 7.

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