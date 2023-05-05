Samsung опередила Apple по числу проданных смартфонов в мире

Компания Samsung заняла первое место по объёмам продаж смартфонов в первом квартале 2023 года, обогнав Apple с небольшим отрывом в 1%, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint.

Samsung поставил в общей сложности 60,6 млн устройств, немного опередив компанию Apple — её показатель составляет 58 млн. Apple сохранила лидерство по операционной прибыли, обогнав Samsung на 72%.Общий рынок смартфонов сократился на 14% в годовом исчислении и на 7% в квартальном, в итоге в первом квартале текущего года было продано в общей сложности 280,2 млн смартфонов. Одновременно с этим доходы рынка сократились на 7% в годовом исчислении, достигнув рекордно низкого уровня в $104 млрд.

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Производитель iPhone имеет половину суммы от все доходов рынка и опережает южнокорейскую компанию Samsung на 31%, уточняет Counterpoint.

Директор по исследованиям компании Counterpoint Джефф Филдхак, объясняет устойчивые показатели Apple неизменной лояльностью её клиентов. По его словам, процветающая экосистема компании отбивает у потребителей желание искать менее дорогие альтернативы, а стабильное присутствие на рынке восстановленных смартфонов способствует росту показателей корпорации. К слову, доля этого сегмента составляет 50% от общего объёма рынка.

«Компания Apple способна лучше конкурентов противостоять экономическим и прочим изменениям, пользуясь непоколебимой лояльностью пользователей. К примеру, компания смогла удовлетворить спрос на серию iPhone 14 в конце 2022 года, когда возникли проблемы на заводе в Чжэнчжоу», — сказал Филдхак.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Apple по итогам финансового квартала, завершившегося 1 апреля, сократилась до $24,2 млрд. Выручка компании за отчётный период снизилась на 2,5%, до $94,8 млрд против $97,3 млрд годом ранее.

Общеотраслевой спад оказал заметное влияние на финансовые результаты многих крупных игроков на рынке смартфонов. Согласно последним результатам подразделения Samsung Mobile Division, его доходы снизились на 2% по сравнению с прошлым годом. Между тем, Samsung зарегистрировала падение прибыли на 95% из-за сниженного спроса на чипы.