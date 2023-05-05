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Партнер Apple подтвердил отказ компании от использования сенсорных кнопок в iPhone 15 Pro

В рамках отчета перед инвесторами поставщик Apple – компания Cirrus Logic – подтвердила отказ американского техногиганта от намерения использовать в iPhone 15 Pro и Pro Max сенсорные кнопки управления громкостью и питанием, о которых ранее в сети долго циркулировали слухи. Об этом сообщает издание MacRumors.

Евросоюз предупредил Apple о возможном запрете на продажу iPhone
© Газета.ru

Первые слухи о том, что Apple намерена использовать емкостные кнопки вместо обычных физических клавиш, появились еще в прошлом году. Однако пару месяцев назад инсайдеры начали утверждать, что Apple отказалась от нового решения ввиду сырости технологии. Новое же письмо Cirrus Logic акционерам подтвердило эту информацию.

"Запланированное на осень появление нового продукта, который мы упоминали в предыдущих письмах акционерам, больше не рассматривается. Поскольку в настоящее время мы имеем ограниченные представления о планах нашего клиента в отношении этого продукта, мы исключаем доходы от него из наших прогнозов", – гласит сообщение Cirrus Logic.

В MacRumors уверены, что продуктом, о котором идет речь в письме Cirrus Logic, является "высокопроизводительный чип для обработки смешанных сигналов" по типу того, что используется в вибромоторах Taptic Engine от iPhone. По некоторым данным, Apple не отказалась полностью от решения использовать сенсорные кнопки вместо физических в iPhone. Скорее всего, компания перенесла дебют технологии на время запуска iPhone 16.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон предупредил Apple о запрете на продажу iPhone в случае ограничения функциональности несертифицированных кабелей USB-C для будущих смартфонов.

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