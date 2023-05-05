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Евросоюз предупредил Apple о возможном запрете на продажу iPhone

Представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон предупредил Apple о том, что если компания ограничит функциональность несертифицированных кабелей USB-C, то продажа iPhone попадет под запрет. Об этом сообщает издание MacRumors.

Евросоюз предупредил Apple о возможном запрете на продажу iPhone
© Газета.ru

В 2023 году Apple, по слухам, представит iPhone 15, который помимо прочего от смартфонов предыдущих поколений будет отличаться наличие разъема USB-С вместо Lightning. Apple, скорее всего, пойдет на это нововведение, чтобы устройства компании полностью соответствовали требованиям нового законодательства ЕС, которое вступит в силу в октябре 2024 года.

Для сохранения прибыли от продажи аксессуаров, по слухам, Apple намерена выпустить сертифицированные провода с коннектором USB-С. Несертифицированные кабели при этом могут быть ограничены в скорости передачи данных и мощности передаваемого электричества, что главным образом отразится на скорости зарядки смартфонов.

Представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон решил действовать на опережение. Он направил письмо в Apple, в котором предупредил компанию о том, что, если она ограничит функциональность несертифицированных устройств, продажа новых iPhone будет запрещена. Правда, этот запрет вступит в силу только после начала действия нового законодательства, то есть в конце 2024 года.

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