Глава Apple прокомментировал бурное развитие искусственного интеллекта

Apple подвергается критике со стороны как пользователей, так и сотрудников компании за недостаточное развитие виртуального помощника Siri. На этом фоне генеральный директор Apple Тим Кук недавно оценил потенциал искусственного интеллекта (ИИ), но признал, что есть «проблемы, которые необходимо решить».

Во время общения с инвесторами Кук перечислил некоторые достижения Apple в области ИИ, включая такие функции, как обнаружение падений, распознавание дорожно-транспортных происшествий и ЭКГ в Apple Watch, которые, по его словам, спасают жизни.