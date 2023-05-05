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Глава Apple прокомментировал бурное развитие искусственного интеллекта

Apple подвергается критике со стороны как пользователей, так и сотрудников компании за недостаточное развитие виртуального помощника Siri. На этом фоне генеральный директор Apple Тим Кук недавно оценил потенциал искусственного интеллекта (ИИ), но признал, что есть «проблемы, которые необходимо решить».

Глава Apple прокомментировал бурное развитие искусственного интеллекта
© globallookpress.com

Во время общения с инвесторами Кук перечислил некоторые достижения Apple в области ИИ, включая такие функции, как обнаружение падений, распознавание дорожно-транспортных происшествий и ЭКГ в Apple Watch, которые, по его словам, спасают жизни.

Однако Кук также признал, что Apple сталкивается с проблемами, связанными с генеративным ИИ, который может создавать текст, изображения и аудио. Хотя Кук и заявил, что потенциал генеративного ИИ «безусловно, очень интересен», он также упомянул, что существует ряд проблем, которые необходимо решить.

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