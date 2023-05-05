"Я работаю здесь более сорока лет. И, судя по длительным наблюдениям за вулканом Шивелуч, после сильных извержений рецидива как такового не бывает. Обычно на какое-то время вулканическая активность снижается, а потом в разрушенной постройке до определенной величины растет новый купол, который достигает критической массы и высоты, после чего происходит следующее извержение. Такое было в 1993 году, в 2004-м, в 2005-м, в 2010-м и вот в 2023 году.



Но в настоящее время ситуация немного необычная. Дело в том, что активировался глубинный тектонический разлом, и в нашем районе произошло много землетрясений, что бывает нечасто. Я полагаю, что повторного извержения вулкана Шивелуч в ближайшее время не будет, поскольку уже произошла мощнейшая разгрузка - излилось большое количество материала и пирокластики (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород - прим. ред.), большая часть купола разрушена (около 0,7 км3), плюс пирокластические потоки разлились на площади порядка 75 км2... В дальнейшем мы будем наблюдать за тем, как будет расти купол, следить за сейсмической обстановкой", — рассказал вулканолог.