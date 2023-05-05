Эксперт оценил вероятность повторного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Научный сотрудник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук в разговоре с Рамблером рассказал об обнаруженных на вулкане Шивелуч фумаролах (отверстия в кратере или на застывающих лавовых потоках, по которым поднимаются струи горячих паров воды и вулканических газов), а также ответил на вопрос о возможности повторного извержения вулкана.
Активность появилась там после извержения вулкана Шивелуч, которое произошло 11 апреля. Спустя некоторое время в этом районе прошла серия ощутимых землетрясений, после чего и открылись фумаролы. Трещин, то есть протяженных разрушений горных пород, там нет, они где-то глубоко, а на поверхности мы наблюдаем именно фумаролы, которые сейчас активно работают. Фумаролы - это отверстия в постройке экструзии, из которых под большим давлением идет струя пара с газом. Они уже давно были обнаружены на склоне вулкана, а вчера мы смогли провести их обследование с помощью вертолета. Как выяснилось, фумаролы располагаются на высоте примерно 1750 метров над уровнем моря. Расстояние между дальними фумаролами составляет около 800 метров. Высота парогазовой деятельности - до 500 метров.Юрий Демянчук Научный сотрудник Камчатской вулканостанции
Говоря о возможности повторного извержения вулкана Шивелуч, специалист предположил, что в ближайшие годы его не будет.
"Я работаю здесь более сорока лет. И, судя по длительным наблюдениям за вулканом Шивелуч, после сильных извержений рецидива как такового не бывает. Обычно на какое-то время вулканическая активность снижается, а потом в разрушенной постройке до определенной величины растет новый купол, который достигает критической массы и высоты, после чего происходит следующее извержение. Такое было в 1993 году, в 2004-м, в 2005-м, в 2010-м и вот в 2023 году.
Но в настоящее время ситуация немного необычная. Дело в том, что активировался глубинный тектонический разлом, и в нашем районе произошло много землетрясений, что бывает нечасто. Я полагаю, что повторного извержения вулкана Шивелуч в ближайшее время не будет, поскольку уже произошла мощнейшая разгрузка - излилось большое количество материала и пирокластики (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород - прим. ред.), большая часть купола разрушена (около 0,7 км3), плюс пирокластические потоки разлились на площади порядка 75 км2... В дальнейшем мы будем наблюдать за тем, как будет расти купол, следить за сейсмической обстановкой", — рассказал вулканолог.
Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили на камчатском вулкане Шивелуч три мощные фумаролы, которые появились там через 19 дней после извержения.