Apple призналась в резком падении спроса на компьютеры Mac

Компания Apple опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2023 года, из которого стало известно, что спад мирового рынка ПК коснулся и устройств Mac. Об этом сообщает издание CNBC.

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Из отчета компании следует, что год к году продажи ноутбуков и компьютеров Mac упали на 31% и принесли компании выручку размером в $7,17 млрд. Тим Кук объяснил снижение спроса на Mac общей макроэкономической обстановкой в мире.

Вместе с тем стало известно, что на 13% продажи упали и у iPad (выручка $6,7 млрд), на 2% у iPhone (выручка $51,3 млрд), на 1% у Apple Watch, аксессуаров и товаров для дома (выручка $8,8 млрд). Единственным сегментом, который показал рост, стали интернет-сервисы – выручка от них составила $20,9, что на 6% больше прошлогоднего результата.

В общей сложности за второй квартал Apple получила выручку в размере $94,8 млрд против $92,9 прогнозируемых. При этом операционная прибыль компании составила $28,3 млрд, что на 5,5% меньше прошлого года. Также на 3,4% (до $24,16 млрд) снизилась чистая прибыль техногиганта.