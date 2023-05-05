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Техномиллиардер Питер Тиль выразил желание заморозить себя после смерти

Техномиллиардер Питер Тиль заявил о том, что его тело будет заморожено после смерти, чтобы у потомков был шанс воскресить его в будущем. Этим он поделился с журналистом Бэри Вайссом в рамках подкаста «Honestly with Bari Weiss», передает портал Business Insider.

Техномиллиардер Питер Тиль решил заморозить себя после смерти
© globallookpress.com

На вопрос о том, сможет ли человечество победить смерть, Тиль ответил, что никто даже не пытался. Далее он сообщил, что уже «согласился», чтобы его тело после смерти было подвержено криогенной заморозке.

«Я думаю об этом как об идеологическом заявлении. Я не надеюсь, что это действительно сработает, однако нам нужно хотя бы начать пробовать такие вещи», — заявил миллиардер.

Питер Тиль является сооснователем сервиса PayPal и ранним инвестором Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Его состояние насчитывает $8,13 млрд. Ранее он уже высказывал свою заинтересованность в криоконсервации человека, а в апреле нынешнего года его фонд инвестировал средства в стартап Cryopets, целью которого является заморозка погибших питомцев для возможного возвращения к жизни в будущем.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что «крестный отец ИИ» Хинтон ушел из Google, чтобы предупредить человечество о грозящей опасности.

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