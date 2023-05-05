Dell обновила ноутбук XPS 13 Plus

Компания Dell показала новейший ноутбук XPS 13 Plus, оснащенный процессорами Core 13-го поколения от Intel. Новая модель выглядит почти так же, как и прошлогодняя, но теперь она оснащена 16-поточным процессором Core i7-1360P.

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Новый процессор относится к P-серии Intel, которая располагается между комплектующими U- и H-серии, предлагая баланс энергоэффективности и производительности. Однако серия Core-P 13-го поколения теперь включает более эффективные ядра E, что должно обеспечить лучшее время автономной работы и более тихое охлаждение.

Новейший ноутбук Dell XPS 13 Plus может работать в паре с 32 ГБ памяти LPDDR5 и SSD объемом до 2 ТБ. На выбор предлагается 13,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1200 или 3840 × 2400, или OLED-дисплей с разрешением 3456 × 2160.

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4, а также батареей емкостью 55 Вт·ч. Dell также включила в комплект поставки переходники USB-C на USB-A 3.0 и USB-C на 3,5-мм аудиовыход. Тачпад все такой же невидимый