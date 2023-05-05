Названы самые простые в ремонте смартфоны

Специалисты сервиса Electronics Hub рассказали о самых простых и сложных телефонах в обслуживании. Отчет доступен на сайте компании.

Эксперты изучили инструкции по ремонту 228 моделей смартфонов из списка iFixit и оценили сложность обслуживания каждого аппарата. В результате авторы назвали самые простые и сложные устройства в ремонте. Самым простым оказался Motorola Moto G7, обслуживание которого занимает 25 минут. Также в рейтинг попали Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 11 Pro Max и iPhone 13.

Самым сложным в ремонте аппаратом признали Google Pixel 7 — на все операции с устройством ушло более часа. Специалисты отметили, что девайс от Google имеет много съемных элементов и крошечные винты. Также возникли проблемы с ремонтом Samsung Galaxy Note 10, iPhone SE третьего поколения, Xiaomi Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9.

В отчете говорится, что Asus, HTC и LG производят смартфоны, которые проще всего обслужить — в среднем ремонт аппаратов бренда занял не более 30 минут. Напротив, сложность девайсов, которые производят Sony, Xiaomi и Huawei, назвали относительно высокой.