Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New

«Если говорить о SSJ New, да, мы завершаем испытание двигателя ПД-8. Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим — полностью — фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается. Сертификацию мы уже завершаем», — сказал Чемезов.