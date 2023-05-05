В WhatsApp появилась функция блокировки звонков от незнакомцев

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.23.10.7 была замечена новая функция мессенджера, позволяющая заглушать звонки, поступающие с незнакомых номеров. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эта настройка расположена во вкладке «Приватность». После ее включения все звонки от незнакомцев будут заглушены, но при этом будут отображаться в журнале звонков и центре уведомлений. При помощи этой функции WhatsApp дает пользователям возможность контролировать процесс получения звонков, а также сокращает риски общения с мошенниками и нежелательными абонентами, позволяя больше концентрироваться на работе и других важных задачах.