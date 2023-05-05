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В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата

Ученые из Университета Квинсленда и Калифорнийского Университета нашли в ядовитом растении из Австралии вещество, которое обладает потенциалом стать новым ненаркотическим обезболивающим препаратом. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
© Wikipedia

В процессе исследования команда изучила, как яды в дереве гимпи-гимпи (жалящее дерево) вызывают сильную боль, которая может продолжаться неделями. Токсины гимпиетиды (Gympietides) проникают в нервы жертвы после введения тонкими игольчатыми волосками на листьях. Этот яд имеет схожую структуру с токсинами некоторых животных, например с конусообразными улитками и пауками.

Оказалось, что процесс возбуждения боли у пострадавшего сильно отличается от обычных болевых путей. Многие токсины вызывают боль, связываясь непосредственно с натриевыми каналами в сенсорных нервных клетках. В то время как гимпиетиду необходим еще поддерживающий белок TMEM233 — при его отсутствии токсин не оказывает никакого эффекта.

Открытие этого механизма может привести к разработке новых обезболивающих препаратов: яды гимпи-гимпи можно будет преобразовать в пролонгированные анестетики. Причем теоретически такие лекарства не будут иметь побочных эффектов или вызывать зависимость, как это делают традиционные обезболивающие.

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