Android-вредонос Fleckpe пробрался в Google Play

Android-вредонос Fleckpe установили из Google Play 600 тыс. пользователей
Новая вредоносная программа Fleckpe для устройств на Android пробралась в официальный магазин приложений Google Play Store. Зловред, получивший имя Fleckpe, маскируется под легитимный софт, что позволило ему проникнуть более чем на 620 тыс. девайсов.
По словам специалистов «Лаборатории Касперского», Fleckpe представляет собой очередной вредонос, задача которого — генерировать несанкционированные платежи и подписывать пользователей на платные услуги. Ранее такой же принцип работы демонстрировали Jocker и Harly.
Авторы Fleckpe зарабатывают, получая процент от ежемесячной или единовременной абонентской платы ничего не подозревающих владельцев Android-устройств. В Kaspersky отмечают, что вредонос действует с прошлого года, однако детектировать его удалось лишь недавно.
- com.impressionism.prozs.app
- com.picture.pictureframe
- com.beauty.slimming.pro
- com.beauty.camera.plus.photoeditor
- com.microclip.vodeoeditor
- com.gif.camera.editor
- com.apps.camera.photos
- com.toolbox.photoeditor
- com.hd.h4ks.wallpaper
- com.draw.graffiti
- com.urox.opixe.nightcamreapro
«На момент публикации нашего разбора все упомянутые приложения удалены из официального магазина. Тем не менее злоумышленники могли разместить другие программы, которые пока не попали в поле нашего зрения, а общее число установок вредоноса может быть больше», — гласит отчёт «Лаборатории Касперского».
При запуске Fleckpe зловред декодирует спрятанный пейлоад, содержащий вредоносный код. Эта полезная нагрузка отвечает за связь с командным сервером и отправляет ему данные о заражённом устройстве.
В последних версиях Fleckpe разработчики переместили код, отвечающий за подписку, в нативную библиотеку, а пейлоаду осталось взаимодействие с уведомлениями и модификация отображения веб-страниц.