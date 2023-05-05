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Android-вредонос Fleckpe установили из Google Play 600 тыс. пользователей

Новая вредоносная программа Fleckpe для устройств на Android пробралась в официальный магазин приложений Google Play Store. Зловред, получивший имя Fleckpe, маскируется под легитимный софт, что позволило ему проникнуть более чем на 620 тыс. девайсов.

Android-вредонос Fleckpe пробрался в Google Play
© globallookpress.com

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», Fleckpe представляет собой очередной вредонос, задача которого — генерировать несанкционированные платежи и подписывать пользователей на платные услуги. Ранее такой же принцип работы демонстрировали Jocker и Harly.

Авторы Fleckpe зарабатывают, получая процент от ежемесячной или единовременной абонентской платы ничего не подозревающих владельцев Android-устройств. В Kaspersky отмечают, что вредонос действует с прошлого года, однако детектировать его удалось лишь недавно.

В общей сложности исследователи выявили в Google Play Store 11 троянизированных приложений, маскирующихся под редакторы изображений, фотобиблиотеки, обои и тому подобное:
  • com.impressionism.prozs.app
  • com.picture.pictureframe
  • com.beauty.slimming.pro
  • com.beauty.camera.plus.photoeditor
  • com.microclip.vodeoeditor
  • com.gif.camera.editor
  • com.apps.camera.photos
  • com.toolbox.photoeditor
  • com.hd.h4ks.wallpaper
  • com.draw.graffiti
  • com.urox.opixe.nightcamreapro

«На момент публикации нашего разбора все упомянутые приложения удалены из официального магазина. Тем не менее злоумышленники могли разместить другие программы, которые пока не попали в поле нашего зрения, а общее число установок вредоноса может быть больше», — гласит отчёт «Лаборатории Касперского».

При запуске Fleckpe зловред декодирует спрятанный пейлоад, содержащий вредоносный код. Эта полезная нагрузка отвечает за связь с командным сервером и отправляет ему данные о заражённом устройстве.

В последних версиях Fleckpe разработчики переместили код, отвечающий за подписку, в нативную библиотеку, а пейлоаду осталось взаимодействие с уведомлениями и модификация отображения веб-страниц.

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