Android-вредонос Fleckpe пробрался в Google Play

Новая вредоносная программа Fleckpe для устройств на Android пробралась в официальный магазин приложений Google Play Store. Зловред, получивший имя Fleckpe, маскируется под легитимный софт, что позволило ему проникнуть более чем на 620 тыс. девайсов.

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», Fleckpe представляет собой очередной вредонос, задача которого — генерировать несанкционированные платежи и подписывать пользователей на платные услуги. Ранее такой же принцип работы демонстрировали Jocker и Harly.

Авторы Fleckpe зарабатывают, получая процент от ежемесячной или единовременной абонентской платы ничего не подозревающих владельцев Android-устройств. В Kaspersky отмечают, что вредонос действует с прошлого года, однако детектировать его удалось лишь недавно.

com.impressionism.prozs.app

com.picture.pictureframe

com.beauty.slimming.pro

com.beauty.camera.plus.photoeditor

com.microclip.vodeoeditor

com.gif.camera.editor

com.apps.camera.photos

com.toolbox.photoeditor

com.hd.h4ks.wallpaper

com.draw.graffiti

com.urox.opixe.nightcamreapro В общей сложности исследователи выявили в Google Play Store 11 троянизированных приложений, маскирующихся под редакторы изображений, фотобиблиотеки, обои и тому подобное:

«На момент публикации нашего разбора все упомянутые приложения удалены из официального магазина. Тем не менее злоумышленники могли разместить другие программы, которые пока не попали в поле нашего зрения, а общее число установок вредоноса может быть больше», — гласит отчёт «Лаборатории Касперского».

При запуске Fleckpe зловред декодирует спрятанный пейлоад, содержащий вредоносный код. Эта полезная нагрузка отвечает за связь с командным сервером и отправляет ему данные о заражённом устройстве.