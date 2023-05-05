Обнаружен самый массивный пульсирующий белый карлик

Астрономы провели фотометрические наблюдения белого карлика J004917.14-252556.81 (J0049-2525) и обнаружили, что этот объект изменяет свою яркость. Это делает звезду самым массивным пульсирующим белым карликом, известным на сегодняшний день. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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J0049-2525 находится в 325 световых годах от Земли и представляет собой белый карлик с эффективной температурой 13 тысяч кельвинов и массой 1,3 массы Солнца. Предыдущие исследования предполагали, что J0049-2525 может быть пульсирующим белым карликом типа ZZ Ceti, однако из-за отсутствия фотометрических данных в разные моменты времени подтвердить эту гипотезу было сложно.

Исследователи использовали обсерваторию Apache Point (APO) в Нью-Мексико и телескоп Gemini South в Чили. Они обнаружили около 30 вариаций на тысячные доли звездной величины в течение четырех разных ночей. Открытие делает J0049-2525 самым массивным пульсирующим белым карликом, известным на сегодняшний день, и значительно более массивным, чем предыдущие рекордсмены BPM 37093 и GD 518.

Кроме того, J0049-2525 не имеет никаких признаков слияния с другим белым карликом и не демонстрирует никаких признаков магнетизма, быстрого вращения или большой тангенциальной скорости. Его спектр соответствует спектру типичного белого карлика. J0049-2525, вероятно, образовалась в результате эволюции одиночной звезды и имеет кислородно-неоновое (ONE) ядро. Эволюционные модели предсказывают, что внутренняя часть J0049-2525 кристаллизуется.