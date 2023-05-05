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Смартфоны Google Pixel получат эксклюзивный доступ к чат-боту Bard прямо с рабочего стола

Появилась информация, согласно которой Google планирует разместить на главном экране своих смартфонов Pixel и будущего планшета Pixel специальный виджет для фирменного ИИ Bard.

Владельцы Google Pixel получат доступ к чат-боту Bard прямо с рабочего стола
© Ferra.ru

Это тот самый конкурент ChatGPT от Google, который вызвал множество споров и усмешек несколько недель назад. Правда, пока неясно, будет ли виджет интегрирован в приложение Google Assistant или же станет отдельным Android-приложением.

На данный момент Bard находится на стадии «предварительного просмотра» и, судя по всему, Google не испытает трудностей с его эксклюзивностью для владельцев смартфонов Pixel.

Стоит также отметить, что появление информации о виджете Bard прямо перед стартом конференции Google I/O может говорить нам о том, что его анонс состоится в ближайшие недели.

Напомним, что буквально накануне Microsoft объявила о доступности своего чат-бота Bing Chat на базе GPT-4 абсолютно для всех пользователей.

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