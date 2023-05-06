"Известия": в России реконструируют системы оповещения граждан при ЧС

В России приведут в состояние готовности системы оповещения при чрезвычайных ситуациях, сообщают "Известия".

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"Мы должны перейти к современным методам, не зависящим от человека, которые позволят охватить если не 100%, то по крайней мере подавляющее большинство населения. Люди должны быть в курсе того, что происходит", - поделился замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Отмечается, что за рабочим состоянием систем оповещения будут следить представители власти субъектов, районов или руководители предприятий. В некоторых регионах системы оповещения о ЧС не реконструировались с 80-х годов прошлого века. В случае срабатывания системы оповещения граждане должны будут включить ТВ или радио, а также взять мобильные телефоны.