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"Известия": в России реконструируют системы оповещения граждан при ЧС

В России приведут в состояние готовности системы оповещения при чрезвычайных ситуациях, сообщают "Известия".

"Известия": в России реконструируют системы оповещения граждан при ЧС
© Global Look Press

"Мы должны перейти к современным методам, не зависящим от человека, которые позволят охватить если не 100%, то по крайней мере подавляющее большинство населения. Люди должны быть в курсе того, что происходит", - поделился замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Отмечается, что за рабочим состоянием систем оповещения будут следить представители власти субъектов, районов или руководители предприятий. В некоторых регионах системы оповещения о ЧС не реконструировались с 80-х годов прошлого века. В случае срабатывания системы оповещения граждане должны будут включить ТВ или радио, а также взять мобильные телефоны.

При этом длительность сообщения не должна превышать пяти минут, а длина SMS-сообщения — 134 символа. Ранее военкор Александр Сладков призывал проверить состояние бомбоубежищ в России.

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