Формирование штата Запорожской АЭС завершится к осени

Формирование штат Запорожской АЭС планируется завершить к осени. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива", - сказал он.

Контракт с компанией, которая занимается эксплуатацией объекта, подписали более 3 тыс. работников. Ранее Карчаа сообщил ТАСС, что штат станции планируется увеличить на 1,2 тыс. человек до конца апреля - начала мая. Он уточнил, что для работы ЗАЭС по российским стандартам нужно от 5 тыс. до 6 тыс. человек с учетом запуска всех шести энергоблоков.