В Росэнергоатоме сообщили, что формирование штата Запорожской АЭС завершится к осени
Формирование штат Запорожской АЭС планируется завершить к осени. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Я думаю, что к осени мы завершим формирование коллектива", - сказал он.
Контракт с компанией, которая занимается эксплуатацией объекта, подписали более 3 тыс. работников. Ранее Карчаа сообщил ТАСС, что штат станции планируется увеличить на 1,2 тыс. человек до конца апреля - начала мая. Он уточнил, что для работы ЗАЭС по российским стандартам нужно от 5 тыс. до 6 тыс. человек с учетом запуска всех шести энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.