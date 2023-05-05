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Huawei начала разработку смартфона с 5G

Huawei начала работу над первым телефоном с поддержкой связи пятого поколения. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

Huawei начала разработку смартфона с 5G
© Unsplash

Журналисты сослались на китайского инсайдера, по словам которого IT-гигант решил проблему с поддержкой стандарта 5G на своих устройствах. Источнику стало известно, что корпорация из Китая разработала прототип аппарата, который работает со связью пятого поколения. Смартфон скоро начнут тестировать.

Инсайдер подчеркнул, что Huawei использовала интегрированное решение — модем встроен в процессор гаджета, а не в какой-нибудь внешний аксессуар. Также автору отчета удалось узнать, что девайс имеет камеру с сенсором от Sony.

Специалист отметил, что не уверен в том, что компании удастся наладить массовое производство телефона — вероятно, из-за проблем с комплектующими. В этом случае есть сомнения, что Huawei выпустит 5G-аппарат в ближайшее время. Журналисты напомнили, что корпорация не может использовать модемы популярных производителей техники, так как находится под санкциями США.

В мае 2022 года для смартфонов Huawei выпустили чехол, который добавляет поддержку сетей 5G. Аксессуар подготовили для флагмана Huawei P50 Pro.

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