На камчатском вулкане Шивелуч обнаружили три трещины

На западном склоне вулкана Шивелуч на Камчатке увидели три большие трещины. Их заметили 4 мая во время облета.

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"Обнаружены три мощные фумаролы. Они появились через 19 дней после извержения", - сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Научный сотрудник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук рассказал, что ученые пока не смогли обследовать состояние активного купола и пирокластического потока, потому что во время облета была низкая облачность.

Он также отметил, что сейчас все водоемы и леса покрывает пепел. Из-за этого изменился цвет воды - она стала грязно-коричневой и мутной.