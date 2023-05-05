Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны. Увидеть это явление можно будет практически во всех регионах России, однако в некоторых местах сделать это будет непросто. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

«Пятого мая 2023 года с 18.14 до 22.31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение», — говорится в публикации. Уточняется, что затмение будет достаточно глубоким, но при этом очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли и останется в ее полутени.

Максимальное погружение Луны произойдет в 20.23 мск. Северный край диска Луны в этот момент будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Почти весь лунный диск окажется в полутени Земли — фаза составит 0,96.