Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны
Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны. Увидеть это явление можно будет практически во всех регионах России, однако в некоторых местах сделать это будет непросто. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
«Пятого мая 2023 года с 18.14 до 22.31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение», — говорится в публикации. Уточняется, что затмение будет достаточно глубоким, но при этом очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли и останется в ее полутени.
Максимальное погружение Луны произойдет в 20.23 мск. Северный край диска Луны в этот момент будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Почти весь лунный диск окажется в полутени Земли — фаза составит 0,96.
Специалисты утверждают, что заметить потемневший северный край Луны удастся при ясной погоде невооруженным глазом. Природное явление можно будет наблюдать на большей части территории России, Луна расположится прямо над горизонтом. Однако для северо-западных районов, где в этот момент еще будет светлый вечер, и крайнего северо-востока, где к тому моменту уже наступит утро, полутеневое затмение пройдет незаметно.