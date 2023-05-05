Биологи обнаружили феромон, защищающий саранчу от каннибализма

Стаи саранчи при роении избегают каннибализма с помощью феромона фенилацетонитрила (PAN). Об этом сообщает Американская ассоциация развития науки.

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Многие виды животных практикуют каннибализм, чаще всего — в качестве дополнительного источника питания. Это же привело к созданию разных стратегий по защите от каннибализма, и эти механизмы до сих пор остаются плохо изученными. В том числе было неясно, как от поедания сородичей защищает себя саранча.

Хетан Чанг и его коллеги исследовали поведение стай перелетной саранчи (Locusta migratoria) и обнаружили, что они производят антиканнабалистический феромон PAN, который сдерживает каннибализм при роении. Изучение молодых особей показало, что когда плотность популяции увеличилась, отдельные насекомые начали производить PAN, что защищало их от поедания другой саранчой. Авторы также обнаружили основной обонятельный рецептор, ответственный за обнаружение PAN, и неврологический механизм, ответственный за отвращение к подобному поведению.

В ходе эксперимента выяснилось, что саранча, лишенная способности производить PAN, потеряла свой защитный сигнал и гораздо чаще съедалась сородичами. Более того, саранча без функционирующих обонятельных рецепторов PAN была готова есть тех, кто это вещество выделяет.