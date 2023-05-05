Внутри четырех лун Урана может находиться океан

Моделирование на основе архивных данных показало наличие океана под поверхностью четырех лун Урана. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения.

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Уран — это седьмая планета Солнечной системы, и одновременно одна из наименее исследованных. За всю историю мимо нее пролетел лишь один космический аппарат, американский «Вояджер-2» в 1986 году. Астрономам известно 27 спутников этой планеты, из которых крупными можно назвать пять.

Специалисты Лаборатории реактивного движения провели компьютерное моделирование строения этих спутников и обнаружили, что внутри четырех из них может находиться океан жидкой воды. Авторы проанализировали архивные данные, собранные «Вояджером», и добавили к этому результаты наблюдений с помощью современных наземных телескопов. Так, анализ фотографий поверхностей и расположенных на ней кратеров позволил определить, как давно они сформировались — из чего можно вывести данные о вулканической активности в прошлом и строении недр. Моделирование было проведено с учетом новых данных по геохимии, а также основывалось на исследовании аналогичных ледяных тел космическими аппаратами — например, Энцелада (спутник Сатурна) с помощью Cassini.