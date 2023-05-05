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Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold

Google объявляет о выпуске своего последнего продукта – смартфона с гибким дисплеем Pixel Fold. Хотя полная физическая презентация устройства состоится лишь на конференции Google I/O 2023, технологический гигант опубликовал видео, из которого можно понять, что ожидать от Pixel Fold.

Google показала первый складной смартфон Pixel Fold
© Google

Устройство похвастается гибким OLED-дисплеем, который может сложиться пополам, обеспечивая компактный дизайн, что позволит аппарату легко поместиться в кармане или сумке. Видео также подтверждает большие рамки внутреннего дисплея.

Ожидается, что Pixel Fold будет иметь внешний дисплей размером 5,8 дюйма и внутренний дисплей размером 7,6 дюйма, причём оба с поддержкой 120 Гц. По слухам, устройство будет работать на процессоре Google Tensor G3 и весить 284 грамма. Гаджету приписывают 48-мегапиксельную основную камеру, сверхширокоугольную разрешением 10,8 Мп, а также телекамеру с таким же разрешением и пятикратным оптическим зумом.

Ожидается, что смартфон будет иметь «самый прочный шарнир среди складных моделей», а цена Pixel Fold составит около $1700. Полноценный релиз состоится уже 10 мая, на мероприятии Google I/O 2023.

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