В NASA пожаловались на нехватку плутония для исследования планеты Уран
NASA может не хватить плутония для радиоизотопных термоэлектрогенераторов миссии по исследованию Урана. Об этом сообщает Space News.
Радиоизотопные термоэлектрогенераторы являются одним из двух способов питать космические аппараты. Альтернативой им являются солнечные панели, но они малоэффективны в отдаленных районах Солнечной системы или под облаками. РИТЭГи же вырабатывают энергию из куска плутония-238, постоянно нагретого из-за радиоактивного распада (тепло можно применять и для обогрева напрямую).
При этом этот изотоп можно лишь произвести искусственно с помощью ядерного реактора, и мощность этого производства ограничена. 2 мая на собрании Группы по оценке [хода исследования] внешних планет представитель NASA заявил, что агентство работает с Министерством энергетики, чтобы обеспечить наличие достаточного количества плутония-238 для миссий, запуск которых запланирован на конец десятилетия.
"Совместно с Министерством энергетики мы заверяем, что сможем выполнить свои обязательства перед миссиями", — сказал Лен Дудзински.
Среди прочего, речь идет об одном многоцелевом РИТЭГ и до 24 нагревателей для миссии Dragonfly к Титану, спутнику Сатурна, которая будет запущена в 2027 году. NASA также предоставит 40 нагревателей в рамках своего вклада в марсоход Rosalind Franklin Европейского космического агентства, который запустят к 2028 году. Эти планы, однако, не включают в себя обеспечение плутонием миссий Uranus Orbiter и Probe.
Недавно NASA рекомендовало начать работу над миссией уже в 2024 финансовом году, чтобы обеспечить запуск в 2031 или 2032 году. В противном случае аппарат не удастся запустить по удобной траектории с использованием гравитационных маневров. Путь до планеты займет 13 лет с момента старта. Миссия, как предлагается в настоящее время, потребует трех источников питания нового поколения (RTG Next-Gen), каждый из которых использует вдвое больше плутония, чем MMRTG (генератор предыдущего поколения). По словам Дудзински, было бы возможно запустить миссию на Уран в указанные сроки, если бы для нее требовался только один РИТЭГ следующего поколения, и если бы планируемая миссия New Frontiers не требовала MMRTG. Он предположил, что скорее всего РИТЭГ для миссии по исследованию Урана появится в середине-конце 2030-х годов.
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