В NASA пожаловались на нехватку плутония для исследования планеты Уран

NASA может не хватить плутония для радиоизотопных термоэлектрогенераторов миссии по исследованию Урана. Об этом сообщает Space News.

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Радиоизотопные термоэлектрогенераторы являются одним из двух способов питать космические аппараты. Альтернативой им являются солнечные панели, но они малоэффективны в отдаленных районах Солнечной системы или под облаками. РИТЭГи же вырабатывают энергию из куска плутония-238, постоянно нагретого из-за радиоактивного распада (тепло можно применять и для обогрева напрямую).

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При этом этот изотоп можно лишь произвести искусственно с помощью ядерного реактора, и мощность этого производства ограничена. 2 мая на собрании Группы по оценке [хода исследования] внешних планет представитель NASA заявил, что агентство работает с Министерством энергетики, чтобы обеспечить наличие достаточного количества плутония-238 для миссий, запуск которых запланирован на конец десятилетия.

"Совместно с Министерством энергетики мы заверяем, что сможем выполнить свои обязательства перед миссиями", — сказал Лен Дудзински.

Среди прочего, речь идет об одном многоцелевом РИТЭГ и до 24 нагревателей для миссии Dragonfly к Титану, спутнику Сатурна, которая будет запущена в 2027 году. NASA также предоставит 40 нагревателей в рамках своего вклада в марсоход Rosalind Franklin Европейского космического агентства, который запустят к 2028 году. Эти планы, однако, не включают в себя обеспечение плутонием миссий Uranus Orbiter и Probe.

Недавно NASA рекомендовало начать работу над миссией уже в 2024 финансовом году, чтобы обеспечить запуск в 2031 или 2032 году. В противном случае аппарат не удастся запустить по удобной траектории с использованием гравитационных маневров. Путь до планеты займет 13 лет с момента старта. Миссия, как предлагается в настоящее время, потребует трех источников питания нового поколения (RTG Next-Gen), каждый из которых использует вдвое больше плутония, чем MMRTG (генератор предыдущего поколения). По словам Дудзински, было бы возможно запустить миссию на Уран в указанные сроки, если бы для нее требовался только один РИТЭГ следующего поколения, и если бы планируемая миссия New Frontiers не требовала MMRTG. Он предположил, что скорее всего РИТЭГ для миссии по исследованию Урана появится в середине-конце 2030-х годов.