В Херсонесе обнаружили остатки средневекового храма и древнюю могилу

Археологи в процессе раскопок у Свято-Владимирского собора в Херсонесе обнаружили средневековый храм и древнюю могилу с предметами культа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

"Нам удалось обнаружить остатки античного периода и эпохи средневековья - остатки средневекового храма. Здесь сохранились стены, остались практически нетронутыми могилы. Нам удалось уточнить планировку, выявить новую галерею. <…> Большой интерес представляют находки в одной из могил - это глазурованная керамика, предметы костюма, они могут датироваться ХIV веком", - рассказала журналистам старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" музея-заповедника Екатерина Лесная.

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Она уточнила, что найденная могила - это могила-костница, которая использовалась для повторного захоронения человеческих останков.

Исследователи отметили важность находки, ведь ранее считалось, что после пожара в ХIII веке на территории городища, особенно его центральной части, уже не было функционирующих построек. Как обратила внимание ученый секретарь государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут, найденное захоронение опровергает эти данные и показывает функционирование и жизнь греческого населения на этой территории.

"Это место до этого считалось потерянным для поздней истории города, но мы видим, что храм существовал и в более поздний период. Данные находки непосредственно связаны с особенностями погребального культа в XIV веке. Одна из них - небольшая пиала с изображением монограммы Архангела Михаила, изготовленная, предположительно, в Византии", - сообщила Гинькут.

Как отмечается, в XIV веке в Крыму, как и по всему Средиземноморью, был распространен обычай, когда вместе с погребенными клали предметы культа. Как пояснила Гинькут, чаша могла содержать святую воду, масло или даже вино, которыми в момент погребения поливали тело усопшего, после чего помещали в могилу.

Сообщается, что также в костнице были обнаружены обереги и небольшие черепки амфор, на которых прочерчены кресты и христианская надпись "IC.XС.NIKA".

"Эти небольшие фрагменты черепков обязательно клались в могилу, либо на рот либо подбородок погребенного, фактически заменяя крест. Этот обряд в Херсонесе зафиксирован впервые", - сказала Гинькут.

Она добавила, что при раскопках были найдены также обереги каури, изготовленные из ракушек моллюсков, обитающих в Красном море и Индийском океане. Исследователи полагают, что данные обереги использовали исключительно для детей и беременных женщин. По словам Гинькут, все обнаруженные находки расширяют хронологию жизни Херсонеса, добавляя новые факты в историю города.

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