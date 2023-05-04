$78.61-0.6987.00-0.58

В Херсонесе обнаружили остатки средневекового храма и древнюю могилу

Археологи в процессе раскопок у Свято-Владимирского собора в Херсонесе обнаружили средневековый храм и древнюю могилу с предметами культа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

В Херсонесе обнаружили остатки средневекового храма и древнюю могилу
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

"Нам удалось обнаружить остатки античного периода и эпохи средневековья - остатки средневекового храма. Здесь сохранились стены, остались практически нетронутыми могилы. Нам удалось уточнить планировку, выявить новую галерею. <…> Большой интерес представляют находки в одной из могил - это глазурованная керамика, предметы костюма, они могут датироваться ХIV веком", - рассказала журналистам старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" музея-заповедника Екатерина Лесная.

Видео дня

Она уточнила, что найденная могила - это могила-костница, которая использовалась для повторного захоронения человеческих останков.

Исследователи отметили важность находки, ведь ранее считалось, что после пожара в ХIII веке на территории городища, особенно его центральной части, уже не было функционирующих построек. Как обратила внимание ученый секретарь государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут, найденное захоронение опровергает эти данные и показывает функционирование и жизнь греческого населения на этой территории.

"Это место до этого считалось потерянным для поздней истории города, но мы видим, что храм существовал и в более поздний период. Данные находки непосредственно связаны с особенностями погребального культа в XIV веке. Одна из них - небольшая пиала с изображением монограммы Архангела Михаила, изготовленная, предположительно, в Византии", - сообщила Гинькут.

Как отмечается, в XIV веке в Крыму, как и по всему Средиземноморью, был распространен обычай, когда вместе с погребенными клали предметы культа. Как пояснила Гинькут, чаша могла содержать святую воду, масло или даже вино, которыми в момент погребения поливали тело усопшего, после чего помещали в могилу.

Сообщается, что также в костнице были обнаружены обереги и небольшие черепки амфор, на которых прочерчены кресты и христианская надпись "IC.XС.NIKA".

"Эти небольшие фрагменты черепков обязательно клались в могилу, либо на рот либо подбородок погребенного, фактически заменяя крест. Этот обряд в Херсонесе зафиксирован впервые", - сказала Гинькут.

Она добавила, что при раскопках были найдены также обереги каури, изготовленные из ракушек моллюсков, обитающих в Красном море и Индийском океане. Исследователи полагают, что данные обереги использовали исключительно для детей и беременных женщин. По словам Гинькут, все обнаруженные находки расширяют хронологию жизни Херсонеса, добавляя новые факты в историю города.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий