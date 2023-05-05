Samsung представила моноблок в стиле Apple iMac

Южнокорейский техногигант Samsung выпустил моноблок DM530AFA-LC71W, дизайн которого вдохновлен настольными компьютерами Apple iMac. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В первую очередь заимствование идей у Apple в DM530AFA-LC71W выдает безрамочный дизайн с толстым «подбородком». Также новинка Samsung имеет монолитную подставку, очень похожую на ту, что используется в iMac образца 2021 года. Впрочем, есть в оформлении новинки Samsung и уникальная особенность – выдвижная фронтальная камера.

Кроме стильного дизайна, DM530AFA-LC71W получил и впечатляющие характеристики. В качестве экрана в устройстве используется 23,8-дюймовая LCD-матрица с разрешением 1080р, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60Гц. За производительность главным образом отвечает процессор Intel поколения Raptor Lake. В самом дорогом исполнении можно получить Core i7 с тактовой частотой до 5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ типа LPDDR 5, а также твердотельный модуль постоянной памяти емкостью 512 ГБ.

Также DM530AFA-LC71W оснащен парой динамиков мощностью 5 Вт, четырьмя портами USB-A, а также разъемами USB-С, HDMI, Gigabit Ethernet и устройством для чтения карт памяти MicroSD.