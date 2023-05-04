Искусственный интеллект впервые в России создал постер для кинопроката

Компания "Про: взгляд" представила постер к скандинавскому триллеру "Иллюзия побега". Его особенность в том, что он сгенерирован нейросетью.

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"Иллюзия побега" - это история молодой пары, которая во время поездки в лес, обнаружила в чаще своих двойников.

Концепцию локализованного постера разрабатывали люди. Затем в компании сгенерировали изображения, добавили визуальные элементы из фильма.

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Стоит отметить, что идея постера от нейросети так понравилась создателям ленты, что они решили ее презентовать на кинорынке в Каннах.