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Разработчики AnTuTu назвали самые мощные гаджеты Apple в апреле

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS и iPadOS.

Разработчики AnTuTu назвали самые мощные гаджеты Apple в апреле
© Apple

Самым мощным устройством был признан iPad Pro шестого поколения с 12,9-дюймовым экраном на базе чипа Apple M2. Он набрал 1,413 млн баллов. За ним следует iPad Pro того же поколения, но с экраном на 11 дюймов - устройство получило 1,288 баллов. Тройку лидеров закрывает iPad Pro пятого поколения с диагональю 12,9 дюйма, набравший 1,196 млн баллов.

В топ также попали iPad Pro пятого поколения с 11-дюймовым экраном, iPad Air 5, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro Max, 13 Pro и iPad Pro третьего поколения на базе чипа Apple A12X Bionic с 835 тыс. баллов.

Примечательно, что iPhone 14 Pro набрал 944 тыс. баллов, в то время как более дорогая версия iPhone 14 Pro Max на 4 тыс. меньше.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, какой среднебюджетный смартфон купить в России в 2023 году.

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