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Астрономы Китая обнаружили переменную звезду

Как сообщает Центральная Служба Новостей, астрономы из Китая вновь отсмотрели и проанализировали скопление NGC 188. Изучение происходило при помощи Наньшаньского телескопа с расширенным полем зрения.

Астрономы Китая обнаружили переменную звезду
© РИА Новости

По данным источника, были обнаружены переменные звезды. Одна из них выявлена впервые. Стоит отметить, что ранее это скопление детально изучалось.

Обнаружение и изучение переменных звезд может дать важные сведения об аспектах звездной структуры и эволюции. Исследование переменных также может быть полезно для лучшего понимания шкалы расстояний Вселенной.

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