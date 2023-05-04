Астрономы Китая обнаружили переменную звезду

Как сообщает Центральная Служба Новостей, астрономы из Китая вновь отсмотрели и проанализировали скопление NGC 188. Изучение происходило при помощи Наньшаньского телескопа с расширенным полем зрения.

По данным источника, были обнаружены переменные звезды. Одна из них выявлена впервые. Стоит отметить, что ранее это скопление детально изучалось.