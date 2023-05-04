Астрономы Китая обнаружили переменную звезду
Как сообщает Центральная Служба Новостей, астрономы из Китая вновь отсмотрели и проанализировали скопление NGC 188. Изучение происходило при помощи Наньшаньского телескопа с расширенным полем зрения.
По данным источника, были обнаружены переменные звезды. Одна из них выявлена впервые. Стоит отметить, что ранее это скопление детально изучалось.
Обнаружение и изучение переменных звезд может дать важные сведения об аспектах звездной структуры и эволюции. Исследование переменных также может быть полезно для лучшего понимания шкалы расстояний Вселенной.
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