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Российская орбитальная станция станет портом для лунной программы

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) станет портом в рамках лунной программы, говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом пишет ТАСС.

Российская орбитальная станция станет портом для лунной программы
© «Роскосмос»

Отмечается, что существуют два варианта доставки космонавтов на Луну, предполагающие использование ракеты «Ангара-А5В», для которых РОС может стать промежуточным космическим портом для путешествия на естественный спутник Земли. При этом РОС будет иметь в своем составе многоразовый лунный корабль для полетов космонавтов на поверхность Луны. Ожидается, что лунная орбитальная станция будет располагаться на высокой круговой орбите.

Как заявил генеральный конструктор РКК по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев, вместе с развертыванием РОС в 2027 году начнется четвертый этап развития пилотируемой космонавтики.

«На новом этапе будут новая станция, новый космодром, новые транспортные средства», — сказал конструктор.

В апреле директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов сообщил, что в России занимаются созданием силового тренажера для применения на Российской орбитальной станции.

В том же месяце ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии ускорения и искусственной силы тяжести ИМБП РАН Милена Колотева сказала, что РОС получит центрифугу для создания искусственной гравитации.

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