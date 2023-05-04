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В Турции со дна озера начали "всплывать" древние монеты

В Турции местные жители начали находить древние монеты на дне озера Изник, которое, начиная с 2014 года, постепенно мелеет, обнажая руины древнего города.

В Турции со дна озера начали "всплывать" древние монеты
© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, речь идет об озере Изник, которое расположено на северо-западе Турции. Много лет его воды скрывали под собой древний город, который включен во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что в основной список он будет включен уже в этом году.

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Сам город начал восставать из воды в 2014 году, когда озеро Изник начало мелеть. Процесс обмеления продолжается до сих пор. С недавних пор археологические открытия стали совершать и простые жители этих мест, а также туристы. Например, недавно супружеская пара, прогуливаясь по берегу озера Изник, нашла монету возрастом около 2000 лет, то есть эллинистического периода.

Эта же пара обнаружила на берегу и еще одну редкую историческую монету с изображением Иисуа Христа. Обе находки супруги передали Изникскому археологическому музею. Работники музея установили, что монета с изображением Христа датируется IX веком нашей эры.

Изник расположен на территории северо-западной турецкой провинции Бурса. В древности этот регион назывался Никосия. Город, который постепенно восстает со дна озера, была основан в четвертом веке до нашей эры. Он имеет важное значение как для мусульман, так и для христиан. В нем сохранилось множество памятников эпохи вифинской, римской, сельджукской и османской цивилизаций.

Античный историк и географ Страбон писал в своих трудах, что Изник был основан в 316 году до нашей эры Антигоном, полководцем Александра Македонского. Позднее Лисимах, еще один полководец Александра Великого, взял этот город и переименовал его в честь своей жены Никеи.

Пик процветания Изника пришелся на римский период. В византийский период возросло его значение как религиозного центра, произошло это после того, как император Константин принял христианство в 313 году нашей эры. Первый христианский собор, известный как Великий Никейский собор, состоялся в 325 году нашей эры именно в Изнике. Считается, что в нем приняли участие свыше трехсот епископов из разных частей Римской империи.

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