Искусственный интеллект назвал четыре варианта конца всего человечества

Искусственный интеллект дал ответ на вопрос, как может закончиться судьба всего человечества на Земле в четырех вариантах.

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ChatGPT от OpenAI составили четыре сценария апокалипсиса, в котором погибнет все живое. Первый вариант предполагал, что причиной смерти человечества станут изменения климата, а в последствии — дефицит продовольствия и конфликты. ChatGPT также назвал причиной возможного вымирания людей погодные катаклизмы, сообщает SM.News. Следующей потенциальной причиной вымирания названо ядерное оружие. Кроме того, чат в качестве варианта назвал развитие технологий и прогресс. Не зря многие опасаются, что ИИ несет угрозу человечеству.