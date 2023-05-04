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Искусственный интеллект назвал четыре варианта конца всего человечества

Искусственный интеллект дал ответ на вопрос, как может закончиться судьба всего человечества на Земле в четырех вариантах.

Искусственный интеллект назвал четыре варианта конца всего человечества
© Слово и Дело

ChatGPT от OpenAI составили четыре сценария апокалипсиса, в котором погибнет все живое. Первый вариант предполагал, что причиной смерти человечества станут изменения климата, а в последствии — дефицит продовольствия и конфликты. ChatGPT также назвал причиной возможного вымирания людей погодные катаклизмы, сообщает SM.News. Следующей потенциальной причиной вымирания названо ядерное оружие. Кроме того, чат в качестве варианта назвал развитие технологий и прогресс. Не зря многие опасаются, что ИИ несет угрозу человечеству.

Заболевания и вирусы также были в числе причин, которые назвал искусственный интеллект. Однако ChatGPT выразил надежду, что человечество — как осознанный и развитый вид — сможет преодолеть препятствия и справиться с проблемами.

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