В Пентагоне заявили, что «до смерти напуганы» появлением ChatGPT

Главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ. Об этом сообщает Breaking Defense.

Мартелл считает, что генеративный искусственный интеллект (к такому типу ИИ относится чат-бот ChatGPT) может стать «идеальным инструментом» для дезинформации.

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«Да, я напуган до смерти [развитием ИИ - прим.ред.]. Это мое мнение», - заявил Мартелл.

Он подчеркнул, что ChatGPT и подобные ему инструменты не понимают контекста, но люди воспринимают подаваемую ими информацию как факт, потому что она «подается авторитетно».

«Вот мой самый большой страх перед ChatGPT. Он был обучен свободно выражать свои мысли. Он говорит авторитетно. Таким образом, вы верите ему, даже когда он неправ… <…> Нам необходимы инструменты, чтобы предупреждать [такие угрозы], но у нас их нет. Мы отстаем в этой борьбе», - заключил Мартелл.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и другие лидеры технологической индустрии ранее призвали лаборатории искусственного интеллекта прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4 - последняя языковая модель компании OpenAI (Маск - один из основателей компании). В открытом письме, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагается взять шестимесячную паузу в разработке передового ИИ.

Если такую паузу не удастся объявить быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий, считают авторы письма. Они предупредили, что ИИ может отобрать у людей рабочие места.

Позже стало известно, что власти США рассмотрят возможность введения обязательных проверок инструментов, подобных ChatGPT. Если такое решение будет принято, процесс сертификации перед выпуском станет обязательным для новых моделей ИИ.

В феврале некоторые банки Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Citigroup либо запретили, либо ограничили использование ChatGPT на рабочих устройствах. В мае аналогичное решение приняла южнокорейская транснациональная корпорация Samsung Electronics.