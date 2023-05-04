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Национальный научный фонд США выделит $140 млн на исследование искусственного интеллекта

Белый дом объявил о новых инициативах для снижения рисков, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), в ответ на растущие призывы общественности к регулированию этой технологии. Национальный научный фонд США планирует потратить $140 млн на новые исследовательские центры для более подробного изучения ИИ.

Национальный научный фонд США выделит $140 млн на исследование ИИ
© Plus-one.ru

Власти США также обещают выпустить проект руководства для государственных учреждений, чтобы гарантировать, что использование ими ИИ защищает «права и безопасность американского народа». Несколько компаний по разработке ИИ согласились предоставить свои продукты для изучения на конференции по кибербезопасности в августе, сообщает The New York Times.

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В четверг вице-президент Камала Харрис и другие представители администрации встретятся с руководителями Google, Microsoft, создателем популярного чат-бота ChatGPT OpenAI и Anthropic, начинающей компанией в области ИИ.

Белый дом хочет убедить компании, что они несут ответственность за устранение рисков, связанных с новыми разработками в области ИИ. Американские критики обеспокоены тем, что многие нейросети непрозрачны и могут принимать дискриминационные решения, заменять людей на их рабочих местах, распространять дезинформацию и нарушать закон. В свете бума ИИ и чат-ботов также появились вопросы о том, как эта технология преобразует экономику, встряхнет геополитику и усилит преступную деятельность.

В свою очередь Лина Хан, председатель Федеральной торговой комиссии США, в своей колонке в газете The New York Times заявила, что страна находится на «ключевом этапе принятия решения» в отношении ИИ. Она сравнила развитие ИИ-технологий с рождением таких технологических гигантов, как Google и Facebook, и предупредила, что без надлежащего регулирования искусственный интеллект может чересчур укрепить власть крупнейших компаний и дать мошенникам мощный инструмент.

Ранее Plus-one.ru сообщал, что управление по научно-технической политике Белого дома (OSTP) опубликовало открытый запрос на сбор информации (RFI). Оно хочет узнать больше об инструментах на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые работодатели США используют для наблюдения и оценки своих сотрудников. В OSTP считают, что технологии в некоторых случаях могут принести пользу как работникам, так и работодателям, но также они могут создать серьезные риски для работников.

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