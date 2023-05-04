Спутниковый интернет Starlink отказался от введения лимита в 1 ТБ

Первоначально компания объявила о лимите в ноябре 2022 года, заявив, что клиенты будут получать 1 ТБ «данных приоритетного доступа» ежемесячно. Однако после использования 1 ТБ клиенты могли либо продолжать пользоваться Интернетом на более низких скоростях, либо платить 0,25 доллара за гигабайт. Впоследствии Starlink отложил реализацию этого изменения до февраля, затем до апреля, а теперь и вовсе отказался от него.