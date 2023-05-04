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Спутниковый интернет Starlink отказался от введения лимита в 1 ТБ

Подразделение Starlink компании SpaceX отказалось от планов по введению платы за превышение объема данных для обычных пользователей, превышающих месячный лимит в 1 ТБ.

Спутниковый интернет Starlink отказался от введения лимита в 1 ТБ
© globallookpress.com

Первоначально компания объявила о лимите в ноябре 2022 года, заявив, что клиенты будут получать 1 ТБ «данных приоритетного доступа» ежемесячно. Однако после использования 1 ТБ клиенты могли либо продолжать пользоваться Интернетом на более низких скоростях, либо платить 0,25 доллара за гигабайт. Впоследствии Starlink отложил реализацию этого изменения до февраля, затем до апреля, а теперь и вовсе отказался от него.

В обновленной политике использования Starlink теперь говорится, что пользователи стандартных тарифных планов имеют неограниченный объем данных, без упоминания прежнего лимита в 1 ТБ и дополнительной платы за превышение лимита.

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