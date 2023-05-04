Motorola Edge 40 представлен официально

Motorola наконец-то представила смартфон Edge 40, который будет выпускаться в трёх цветовых вариантах — чёрном, зелёном и синем. Причём первые два отделаны веганской кожей. Они весят 171 грамм, а синий акриловый вариант весит 167 грамм. Все три смартфона имеют сертификат защиты от воды и пыли IP68.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Motorola Edge 40 получил новый 6-нм чипсет Dimensity 8020, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище UFS 3.1 объёмом 256 ГБ. Экран имеет диагональ 6,55 дюйма, разрешение 2400×1080 пикселей, частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 1200 нит и поддержку HDR10+. Также смартфон оснастили стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

GSMArena

Основная камера Edge 40 оснащена 50-мегапиксельным 1/1,5-дюймовым датчиком с широкоугольным объективом с оптической стабилизацией f/1,4. Второй датчик — 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с апертурой f/2.2 и функцией «Macro Vision». Селфи-камера снимает с разрешением 32 Мп.