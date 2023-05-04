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Биологи нашли насекомых, которые научились использовать инструменты для охоты

Биологи из Университета Маккуори в Австралии обнаружили жуков, которые могут использовать инструменты для охоты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biology Letters.

Биологи нашли насекомых, использующих природные инструменты для охоты
© ScienceAlert/YouTube

Жуки-ассасины из рода Gorareduvius часто сидят на стеблях травы спинифекс. Биологи заметили, что все насекомые (и самцы, и самки, и даже неполовозрелые особи) соскабливают смолу с листьев спинифекса и тщательно смазывают ею лапки. Но зачем – понятно не было.

Ученые собрали 26 особей, которых затем изучали в лабораторных условиях. Каждого жука поместили в стеклянную банку и предложили две жертвы на выбор — муху и муравья. После охоты исследователи удалили смолу с тел насекомых и повторили этот эксперимент. Как выяснилось, смазанные смолой жуки оказались на 26% успешнее в поимке добычи, чем без. Смола замедляла добычу и гарантировала, что жуки успеют нанести смертельный удар до того, как муха или муравей выберется из их лап.

По словам авторов работы, это открытие говорит о том, что насекомые умеют использовать природные инструменты для охоты, что является крайне редким поведением. Обычно использование инструментов – признак развитого ума, однако в данном случае речь идет скорее о запрограммированном в геноме поведении.

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