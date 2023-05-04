Астрономы обнаружили настоящую "звезду смерти"

Международная команда астрономов впервые стала свидетелем того, как звезда пожирает планету. Ученые говорят, что подобный сценарий уготован в далеком будущем и Земле.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем сообщает Eurek Alert. Первое в истории наблюдений свидетельство того, что звезда может поглотить свою планету, астрономы получили с помощью прибора Gemini South Adaptive Optics Imager (GSAOI), установленного в международной обсерватории Gemini.

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Прибор помог зафиксировать редкое событие: умирающая звезда расширяется, чтобы поглотить одну из своих планет. Это событие произошло в Млечном Пути на расстоянии около 13 тысяч световых лет от Земли. Ученые говорят, что подобный сценарий примерно через пять миллиардов лет развернется и в нашей Солнечной системе. Моделирование предсказывает, что Солнце в своей предсмертной агонии поглотит Меркурий, Венеру и Землю.

"Эти наблюдения дают нам новый взгляд на поиск и изучение миллиардов звезд в нашем Млечном Пути, которые уже поглотили свои планеты", - говорит Райан Лау, астроном NOIRLab и соавтор исследования.

Авторы работы пишут, что на протяжении большей части своего существования любая солнцеподобная звезда превращает водород в гелий в своем горячем плотном ядре. Когда водород в ядре заканчивается, звезда начинает превращать гелий в углерод. В результате синтез водорода мигрирует к внешним слоям звезды, заставляя их расширяться и превращая солнцеподобную звезду в красного гиганта. Поверхность звезды начинает расширяться, из-за чего и могут пострадать близлежащие планеты. Теория гласит, что в результате поглощения звездой планеты должен произойти впечатляющий выброс энергии и вещества.

В данном случае наблюдавшаяся астрономами вспышка от процесса поглощения планеты звездой длилась примерно 100 дней. Ученые подсчитали, что выброшенный в результате этого материал состоял из примерно 33 земных масс водорода и примерно 0,33 земных масс пыли. На основе этих данных команда также подсчитала, что масса расширяющейся звезды примерно в 0,8-1,5 раза превосходит массу нашего Солнца, а поглощенная планета была до 10 раз массивнее Юпитера.